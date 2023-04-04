Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz."







