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Özgün

KYK yurtları açılacak mı? Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara’da YÖK’ün üniversitelerin bahar dönemine ilişkin aldığı kararların ardından GSB yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. KYK yurtları açılıyor mu? KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte son dakika yapılan açıklamanın detayları...

11:27 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
KYK

KYK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz."



#kyk
#üniversite
#bakankasapoğlu
35 dakika önce
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