Son dakika... Van’da öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Van-Özalp karayolunun 26. kilometresinde öğrenci servisinin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ile birlikte 9 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aktaş Mahallesinden Van merkeze seyir halinde olan B.K. yönetimindeki 65 AL 903 plakalı öğrenci servisi, bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle iki şeride düşen yolda iddiaya göre, bir otomobilin şerit ihlali sonucu minibüs, yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen minibüs içerisinde kalan öğrenciler, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldı.

Yaralı öğrenciler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.