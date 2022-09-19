Özgün Volkan Demirel Hatayspor teknik direktörü oldu
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Volkan Demirel Hatayspor teknik direktörü oldu

Volkan Demirel’in Süper Lig’e döneceği konuşuluyordu. Gelen son dakika haberine göre, Hatayspor, Volkan Demirel ile el sıkıştı. Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrılacak. Akdeniz ekibi, Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'i oturtacak. Volkan Demirel son olarak Karagümrük’ü çalıştırmıştı. Peki Volkan Demirel kimdir, nereli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Volkan Demirel hangi takımları çalıştırdı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Volkan Demirel Hatayspor teknik direktörü mü oldu
Volkan Demirel Hatayspor teknik direktörü mü oldu?

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." ifadeleriyle Volkan Demirel'in takımın başına geçeceğini resmen açıkladı.

Volkan Demirel kimdir?

Volkan Demirel (d. 27 Ekim 1981; Fatih, İstanbul), millî futbolcudur.

27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Kaleciliğe ortaokul takımında başladı. Okul takımında genelde orta saha mevkiinde görev yapan Volkan, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Volkan bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu.

Kartalspor'da ilk resmi maçına 24 Eylül 2000 tarihinde Sarıyerspor maçında çıkan Volkan Demirel, bu maçta kalesinde 2 gol görmüştür ve maç 2-2 bitmiştir. Kartalspor'da Servet ve Egemen gibi millî futbolcularla forma giyen Volkan, bu takımda 51 maçta forma giydi ve burada geçirdiği iki yılın ardından 2002-03 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Volkan Demirel Fenerbahçe kariyeri
Volkan Demirel Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe'deki kariyeri 29 Haziran 2002'de TSV Dorfen ile yapılan hazırlık maçı ile başladı. İlk resmi maçına Rüştü Reçber'in sakatlığı nedeniyle 26 Nisan 2003'te Samsunspor karşısında çıkmıştır. Maçın ilk dakikalarında kalesinde gol görmüştür fakat Johnson'ın attığı golle karşılaşma 1-1 sonlanmıştır. Ayrıca Volkan, bu maçta 24 numaralı formayı giymiştir. 2002-03 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe-Diyarbakırspor maçında çıkan tartışmaya yedek kulübesinden karışıp kırmızı kart gören Volkan, 2002-03 sezonunda başka maçta şans bulamamıştır.

Volkan Demirel 2015-16 Sezonunun ilk 15 haftası itibarıyla ligde 15 maçın tamamında ilk 11 de yer aldı ve kalesinde 12 gol gördü diğer yandan Şampiyonlar ligi ön elemede 2 maça çıkan Volkan Demirel bu 2 maçta kalesini gole kapatamadı ve kalesinde 3 gol birden gördü. Avrupa ligi elemelerinde ise 2 maça çıkan Volkan Demirel bu maçlarda kalesini gole kapatmayı bildi ve gol yemedi. UEFA Avrupa Ligi gruplarında da 1 maça çıktı ve bu maçta da kalesinde gol görmedi.

Millî takım kariyeri

2001 yılında 4 kez Türkiye U-20 Millî Takımı'na çağrıldı. Türkiye Millî Takımı'na ilk kez 2004 yılında çağrıldı. Millî takım ile ilk maçına 28 Nisan 2004 tarihinde, Belçika'ya karşı dostluk maçında giydi. Volkan Demirel maça ikinci yarıda Rüştü Reçber'in yerine girdi.

Maç 3-2 Türkiye'nin galip gelmesi ile sonuçlandı. 2016 Avrupa Şampiyonası A Grubundaki Türkiye-Kazakistan maçı öncesindeki ısınma sırasında kendisine yapılan ıslıklı,küfürlü tezahüratlar sonucu sahayı terk etti. O tarihten bu yana Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından bir daha kadroya alınmadı.

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