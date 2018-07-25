Son dakika... Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor.

Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor. Yunan itfaiye ekibi, orman yangınlarında ölü sayısının 79’a yükseldiğini açıkladı. Atina yakınlarında çıkan yangınlarda 23’ü çocuk 187 kişinin yaralandığı bildirildi. Kayıp kişilerin sayısının ise belirsiz olduğu açıklandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında başlayan ve felakete yol açan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi. Bölgede binlerce dönüm arazi, ev ve yüzlerce araç yandı.Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.Öte yanda yangında 30 kişinin araçlarında yanarak can verdiği, birçok kişinin de denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede maddi hasarın çok yüksek olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Çipras’ı arayarak “Türkiye yardım göndermeye hazır” dedi.

YUNANİSTAN'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, yangında 16'sı çocuk 156 kişinin yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Emniyet birimlerine gelen kayıp başvuruları sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- Ülkede 3 günlük yas

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirilmişti.

- Çavuşoğlu'na teşekkür

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı dolayısıyla teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a Attiki'deki yangında söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine almıştı. Yangın dolayısıyla Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.