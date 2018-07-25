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Son dakika... Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor

Son dakika... Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor

Son dakika... Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangın felaketinde ölü sayısının 79’a yükseldiği açıklandığı son dakika haberleri arasında yer alıyor.

Haber Merkezi IHA
Son dakika... Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor.

Son dakika... Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor.

Fotoğraf: Atina Haber Ajansı

Yunanistan’daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyor. Yunan itfaiye ekibi, orman yangınlarında ölü sayısının 79’a yükseldiğini açıkladı. Atina yakınlarında çıkan yangınlarda 23’ü çocuk 187 kişinin yaralandığı bildirildi. Kayıp kişilerin sayısının ise belirsiz olduğu açıklandı.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında başlayan ve felakete yol açan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi. Bölgede binlerce dönüm arazi, ev ve yüzlerce araç yandı.Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.Öte yanda yangında 30 kişinin araçlarında yanarak can verdiği, birçok kişinin de denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede maddi hasarın çok yüksek olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Çipras’ı arayarak “Türkiye yardım göndermeye hazır” dedi.

YUNANİSTAN'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, yangında 16'sı çocuk 156 kişinin yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Emniyet birimlerine gelen kayıp başvuruları sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

- Ülkede 3 günlük yas

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirilmişti.

AA

- Çavuşoğlu'na teşekkür

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı dolayısıyla teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a Attiki'deki yangında söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine almıştı. Yangın dolayısıyla Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

İHA

Yunanistan'da bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da bilanço ağırlaşıyor

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında en az 79 kişinin ölümüne yol açan orman yangını, ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi oldu.Ülkede özellikle yaz aylarında sıklıkla yaşanan orman yangınları, binlerce dönüm arazinin küle dönmesine, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.Video: Yunanistan'daki yangın felaketinde ölü sayısı artıyorSon olarak önceki gün Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.Başkentin kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 79 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.Son 20 yılın en büyük yangınları2000'de Sisam Adası'nda çıkan yangından çok sayıda yerleşim yeri etkilenmişti. 145 bin dönüm arazinin külle döndüğü yangında 47 ev hasar görmüştü. Aynı yıl, Korint kenti civarında çıkan yangında da 200 bin dönümlük arazi yanmıştı.Birbiri ardına çıkan orman yangınlarının büyük acılara yol açtığı 2007'nin ağustos ayında Mora Yarımadası'ndaki Zaharo kasabası alevlere teslim olmuştu. Yangında 63 kişi yaşamını yitirmişti.Galeri: Ölü sayısı 76'ya çıktı: Atina'da yangın kontrol altına alınamadıAynı yıl, çeşitli bölgelerde çıkan yangınlar sonucu yüz binlerce dönüm arazi yanmış, toplam 84 kişi hayatını kaybetmişti. 2008'de Rodos Adası'nda yaşanan yangında 110 bin dönüm arazi kül olmuştu.Pendeli'de 21 Ağustos 2009'da büyük bir orman yangını çıkmış ve 175 bin dönüm arazi yanmıştı. Araştırmalar, ülkede sıklıkla çıkan orman yangınlarının genellikle ihmal ve dikkatsizlik yüzünden olduğunu gösteriyor.Komşuda büyük yangın

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