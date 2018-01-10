Son depremler! 10 Ocak son dakika deprem haberleri

Son dakika depremleri haberimizde. Saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Bu depremin ardından ise Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın kuzeyinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karayip Denizi'nde Santanilla Adaları'nın doğusundaki depremin ardından "tsunami alarmı" verildi. İşte son dakika depremleri…

İzmir'de 3.7 şiddetinde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de merkezi Ege Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de bazı noktalarda hissedildi.

Karayipler'de deprem: Tsunami alarmı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeyindeki Santanilla Adaları'nın doğusunda 7,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı

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