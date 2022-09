Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesine göre deprem nerede oldu?

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? soruları gündemin en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre meydana gelen depremin büyüklüğü, derinliği ve saati an be an açıklanmakta. AFAD son depremler listesine göre, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte son depremler.

En son deprem nerede oldu?

Erzurum’da deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, Çat ilçesindeki deprem saat 23.30’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.

AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte hangi şehirlerde deprem olup olmadığı kolayca görüntülenebiliyor.

Son depremler listesi-AFAD

İşte 18 Eylül AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler Kandilli listesi için tıklayın

