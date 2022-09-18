Özgün Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesine göre deprem nerede oldu?
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Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesine göre deprem nerede oldu?

Az önce nerede deprem oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte. Son depremler listesine göre Erzurum'un Çat ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Bingöl, Muş, Diyarbakır, Erzincan ile diğer çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar, yayımlanan AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? sorusuna yanıt arıyor. Peki deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? İşte, Son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi: Son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?
Deprem mi oldu, nerede? Son depremler listesi (AFAD, Kandilli)

Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? soruları gündemin en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre meydana gelen depremin büyüklüğü, derinliği ve saati an be an açıklanmakta. AFAD son depremler listesine göre, Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte son depremler.

En son deprem nerede oldu?

Erzurum’da deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, Çat ilçesindeki deprem saat 23.30’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.

AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesiyle birlikte hangi şehirlerde deprem olup olmadığı kolayca görüntülenebiliyor.

Son depremler listesi-AFAD
Son depremler listesi-AFAD

İşte 18 Eylül AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler Kandilli listesi için tıklayın

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