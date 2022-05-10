Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 10 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 10 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği 2022.05.10 05:01:05 36.7890 36.1052 17.6 -.- 1.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel 2022.05.10 04:51:18 36.9347 27.6140 9.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.05.10 04:23:40 40.7305 32.9172 5.0 -.- 1.9 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel REKLAM 2022.05.10 02:58:24 40.6098 28.8563 17.5 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2022.05.10 01:22:32 39.7948 41.8667 10.4 -.- 2.0 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel 2022.05.10 01:01:49 37.1938 32.9498 9.0 -.- 2.5 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel 2022.05.10 00:04:35 38.2577 38.6182 7.2 -.- 2.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel 2022.05.09 23:57:48 37.0987 28.5717 1.2 -.- 2.0 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.05.09 23:27:37 39.5470 26.1690 6.5 -.- 1.8 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2022.05.09 23:00:49 37.4138 35.0538 12.1 -.- 2.2 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel 2022.05.09 22:47:38 37.1173 28.3132 20.1 -.- 1.1 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel 2022.05.09 22:13:36 37.4247 27.2415 5.4 -.- 2.2 -.- YALIKOY-DIDIM (AYDIN) İlksel 2022.05.09 20:42:58 35.7607 27.1580 9.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel REKLAM 2022.05.09 19:53:41 35.1795 25.3293 19.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.05.09 19:25:16 36.1535 35.9650 3.6 -.- 1.6 -.- YOGUNOLUK-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2022.05.09 18:19:37 36.1087 33.5757 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2022.05.09 17:18:33 36.1655 33.5588 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2022.05.09 17:09:22 38.8542 23.2688 23.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel 2022.05.09 16:57:37 39.2357 23.2202 5.0 -.- 3.5 3.6 YUNANISTAN İlksel 2022.05.09 16:29:39 36.0763 33.6552 11.4 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.05.09 16:29:39)