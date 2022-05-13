Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 13 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 13 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Bugün ise 13 Mayıs 2022 vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. Peki, bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 13 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? 13 Mayıs 2022 en son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 13 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

    • Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.05.13 05:43:55 40.7122 25.7557 5.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

    2022.05.13 04:13:43 38.5292 26.3865 7.3 -.- 2.0 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel

    2022.05.13 03:46:30 37.0775 28.4720 3.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

    2022.05.13 03:11:20 36.9893 28.2937 13.8 -.- 2.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

    2022.05.13 01:15:59 36.9747 28.1288 5.0 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2022.05.13 01:00:18 39.2678 29.2645 15.6 -.- 1.6 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel

    2022.05.13 00:29:40 36.1042 29.0922 18.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

    2022.05.13 00:14:52 40.4955 37.1265 3.9 -.- 1.6 -.- YAZICIK-NIKSAR (TOKAT) İlksel

    2022.05.13 00:09:08 36.9707 27.6838 6.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

    2022.05.12 23:38:29 39.8178 41.8167 3.7 -.- 2.8 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

    2022.05.12 23:35:04 40.0918 28.5968 10.4 -.- 1.8 -.- DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

    2022.05.12 23:25:15 37.7515 30.1600 5.0 -.- 1.7 -.- ILYAS-(BURDUR) İlksel

    2022.05.12 23:04:52 38.2870 31.1243 9.1 -.- 1.4 -.- ILEGI-YALVAC (ISPARTA) İlksel

    2022.05.12 23:02:45 38.1247 25.8072 7.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

    2022.05.12 23:01:02 38.1423 25.8635 17.0 -.- 3.4 3.4 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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