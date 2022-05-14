Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 14 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? 14 Mayıs 2022 en son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 14 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw



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09:00:30 37.6485 29.2898 0.0 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

2022.05.14 06:39:43 38.1887 26.2092 6.7 -.- 3.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2022.05.14 06:10:29 37.1053 28.3978 11.9 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA)

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2022.05.14 05:54:27 39.1380 29.0645 10.6 -.- 3.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

2022.05.14 05:50:40 34.7975 24.9993 75.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2022.05.14 03:03:37 37.0703 28.1308 8.3 -.- 2.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 02:30:57 37.2928 38.6922 10.9 -.- 2.0 -.- KIRKPINAR-(SANLIURFA)

2022.05.14 02:15:22 37.0753 28.1390 13.1 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 02:02:46 37.0297 28.2448 17.4 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.05.14 02:01:58 37.0685 28.1463 15.5 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:59:04 37.0712 28.1525 18.4 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

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2022.05.14 01:45:53 37.0832 28.1435 16.5 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:43:51 37.0447 28.0967 5.0 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:42:06 37.0447 28.1340 15.4 -.- 3.3 3.1 SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:08:49 38.1985 26.1968 17.5 -.- 4.5 4.3 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.05.14 01:08:49)

2022.05.14 00:59:33 39.7448 26.5072 8.0 -.- 1.1 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE)

2022.05.14 00:27:11 38.0948 38.4872 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)