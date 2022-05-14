Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 14 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 14 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Bugün ise 14 Mayıs 2022 vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. Peki, bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 14 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? 14 Mayıs 2022 en son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem mi oldu? 14 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

    Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

09:00:30 37.6485 29.2898 0.0 -.- 1.2 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI)

2022.05.14 06:39:43 38.1887 26.2092 6.7 -.- 3.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)

2022.05.14 06:10:29 37.1053 28.3978 11.9 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA)

2022.05.14 05:54:27 39.1380 29.0645 10.6 -.- 3.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)

2022.05.14 05:50:40 34.7975 24.9993 75.6 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2022.05.14 03:03:37 37.0703 28.1308 8.3 -.- 2.1 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 02:30:57 37.2928 38.6922 10.9 -.- 2.0 -.- KIRKPINAR-(SANLIURFA)

2022.05.14 02:15:22 37.0753 28.1390 13.1 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 02:02:46 37.0297 28.2448 17.4 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2022.05.14 02:01:58 37.0685 28.1463 15.5 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:59:04 37.0712 28.1525 18.4 -.- 1.4 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:45:53 37.0832 28.1435 16.5 -.- 1.3 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:43:51 37.0447 28.0967 5.0 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:42:06 37.0447 28.1340 15.4 -.- 3.3 3.1 SARNICKOY-(MUGLA)

2022.05.14 01:08:49 38.1985 26.1968 17.5 -.- 4.5 4.3 CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) REVIZE01 (2022.05.14 01:08:49)

2022.05.14 00:59:33 39.7448 26.5072 8.0 -.- 1.1 -.- TURKMENLI-BAYRAMIC (CANAKKALE)

2022.05.14 00:27:11 38.0948 38.4872 14.0 -.- 1.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

Japonya'da deprem: Ülkenin kuzeydoğusu 5,4'le sallandı
DÜNYA
Japonya'da deprem: Ülkenin kuzeydoğusu 5,4'le sallandı
Sokak köpekleri yüzünden bir ölüm daha

Sokak köpekleri
yüzünden bir ölüm daha

K​açarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs kurtarılamadı.
Küçük çocuğa kaynar su döküldü

Küçük çocuğa kaynar su döküldü

​Annesinin ilk yardımı deri naklinden kurtardı.
Finlandiya ve İsveçin NATO üyeliğine Türkiyenin tavrı dünya gündeminde

​Finlandiya ve İsveç'e veto sinyali.

​Filistin Başsavcılığı Ebu Akile'nin soruşturma dosyasını açıkladı.

Yaptığım çocukça bir şeydi

Yaptığım çocukça bir şeydi

Damat kayınpederini baklavayla zehirledi.

​Erdoğan: Suriyeliler konusunda doğru olduğunu düşündüğümüz için bu adımları atıyoruz.

​Sızan gazdan zehirlenen iki işçi hayatını kaybetti.

​NATO'ya girmek isteyen İsveç'in terör karnesi kabarık.

​Çalışma Bakanı Vedat Bilgin umutlu konuştu.

​Emlakçılar haksız artış yapanların gayrımenkullerini satmayacak.

​NASA'nın gizemli Mars fotoğrafı merak uyandırdı.

​Dünyanın onuncu en büyük tarım hasılasına sahip ülkeyiz.

​Para kazanma hırsı yüzünden tüm birikimlerini kaybettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.