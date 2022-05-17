Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 17 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? 17 Mayıs 2022 en son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 17 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.05.17 06:46:33 37.1673 28.9187 7.9 -.- 2.0 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel 2022.05.17 06:31:27 37.1955 28.9223 4.2 -.- 1.5 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel 2022.05.17 06:04:27 40.5198 30.7498 8.5 -.- 2.3 -.- YORUKYERI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel REKLAM 2022.05.17 05:48:06 37.0718 28.3805 6.5 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel 2022.05.17 05:02:25 39.0518 25.9297 6.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2022.05.17 04:18:44 37.1085 28.6953 7.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2022.05.17 03:40:21 40.7742 31.5200 2.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2022.05.17 02:36:17 35.7460 26.9547 8.6 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel 2022.05.17 02:08:59 40.8098 31.5178 9.4 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel 2022.05.17 01:16:24 40.5615 41.9823 14.9 -.- 2.2 -.- SENDURAK-OLTU (ERZURUM) İlksel 2022.05.17 00:52:18 40.4767 32.9880 5.5 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel 2022.05.17 00:47:50 38.3547 26.6623 11.3 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel REKLAM 2022.05.17 00:13:33 38.6272 29.7822 6.3 -.- 1.7 -.- ULUPINAR-BANAZ (USAK) İlksel