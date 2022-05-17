Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 17 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 17 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Bugün ise 17 Mayıs 2022 vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. Peki, bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 17 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? 17 Mayıs 2022 en son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem mi oldu? 17 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.05.17 06:46:33 37.1673 28.9187 7.9 -.- 2.0 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

    2022.05.17 06:31:27 37.1955 28.9223 4.2 -.- 1.5 -.- ESENLER-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

    2022.05.17 06:04:27 40.5198 30.7498 8.5 -.- 2.3 -.- YORUKYERI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

    2022.05.17 05:48:06 37.0718 28.3805 6.5 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

    2022.05.17 05:02:25 39.0518 25.9297 6.6 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.17 04:18:44 37.1085 28.6953 7.8 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel

    2022.05.17 03:40:21 40.7742 31.5200 2.2 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

    2022.05.17 02:36:17 35.7460 26.9547 8.6 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel

    2022.05.17 02:08:59 40.8098 31.5178 9.4 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

    2022.05.17 01:16:24 40.5615 41.9823 14.9 -.- 2.2 -.- SENDURAK-OLTU (ERZURUM) İlksel

    2022.05.17 00:52:18 40.4767 32.9880 5.5 -.- 2.9 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

    2022.05.17 00:47:50 38.3547 26.6623 11.3 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2022.05.17 00:13:33 38.6272 29.7822 6.3 -.- 1.7 -.- ULUPINAR-BANAZ (USAK) İlksel

Japonya'da deprem: Ülkenin kuzeydoğusu 5,4'le sallandı
DÜNYA
Japonya'da deprem: Ülkenin kuzeydoğusu 5,4'le sallandı
Mersinde gizemli yer ortaya çıktı

Mersin'de gizemli
yer ortaya çıktı

Keçi arayan çoban buldu.
Otomobili böyle uzaklaştırdılar

Otomobili böyle uzaklaştırdılar

​Bursa'daki yangında seferber oldular.
Elon Musk ve Twitter arasındaki bot hesap polemiği büyüyor: Hesapların yüzde yirmisi sahte!

​Safra kesesinden 1250 adet taş çıkarıldı.

​224 şüpheli için gözaltı kararı var.

​Dünyanın gözü Azovstal'da: İlk görüntüler geldi.

Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AFAD'tan geniş çaplı deprem tatbikatı hazırlığı.

​PKK'ya kol kanat geren İsveç ve Finlandiya şimdi Türkiye'den onay bekliyor.

​Ortalık savaş alanına döndü: Üç yaralı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.