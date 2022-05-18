Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 18 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 18 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Bugün ise 18 Mayıs 2022 vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. Peki, bugün deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 18 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? 18 Mayıs 2022 en son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 18 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

  • Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
  • ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
  • 2022.05.18 04:42:49 39.9253 42.0420 11.2 -.- 1.2 -.- HARCLI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
  • 2022.05.18 03:44:04 38.4787 44.2792 2.8 -.- 1.8 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
  • 2022.05.18 02:35:04 39.6605 23.0880 18.6 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
  • 2022.05.18 02:29:16 37.0352 26.5802 7.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.05.18 02:26:25 37.1523 28.7575 11.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.05.18 02:11:14 37.8687 29.4333 11.4 -.- 1.1 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
  • 2022.05.18 02:01:44 37.0000 27.8667 10.1 -.- 1.7 -.- TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) İlksel
  • 2022.05.18 01:09:09 40.4357 42.0262 18.8 -.- 1.4 -.- DAMARLITAS-OLTU (ERZURUM) İlksel
  • 2022.05.18 00:48:40 36.0827 26.0595 129.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.05.17 23:50:25 38.5642 31.9710 5.3 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel

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