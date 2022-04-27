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Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 27 Nisan son dakika deprem açıklaması
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 27 Nisan son dakika deprem açıklaması

Dün sabah saatlerinde Yunanistan'dan deprem haberi geldi. Bugün ise 27 Nisan'da AFAD verilerine göre, deprem haberi Akdeniz'den geldi. Bunun üzerine vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 27 Nisan son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. AFAD verilerine göre, bugün Akdeniz'de artçı sarsıntılar meydana geldi. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

27 Nisan son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    04:36:28 39.3207 41.1543 2.0 -.- 1.5 -.- ALABALIK-VARTO (MUS)

    04:32:12 39.3517 25.8615 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

    04:27:16 37.1058 28.5557 7.3 -.- 2.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA)

    04:09:07 38.1308 38.5950 4.6 -.- 1.4 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)

    03:54:23 37.0347 27.5603 13.2 -.- 1.4 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA)

    03:35:51 40.7408 31.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KURKCULER-(BOLU)

    03:33:36 39.2210 41.6718 8.4 -.- 2.0 -.- TORAMAN-HINIS (ERZURUM)

    02:05:32 37.8932 30.1210 11.9 -.- 1.1 -.- ASAGI BELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)

    01:56:01 40.6693 27.4363 12.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

    01:41:04 37.8435 30.9318 6.0 -.- 2.0 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA)

    00:28:55 36.9253 27.6087 16.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

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