Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 29 Nisan son dakika deprem açıklaması

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika

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27 Nisan son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2022.04.29 06:53:46 37.8838 29.2610 9.3 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2022.04.29 05:52:02 41.1720 34.4827 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKESE-KARGI (CORUM) İlksel

2022.04.29 05:37:46 37.0697 36.1887 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel

2022.04.29 05:25:11 39.9618 42.2237 5.0 -.- 2.5 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2022.04.29 05:15:51 36.0112 27.2597 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.04.29 04:18:59 37.8473 29.2742 11.3 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2022.04.29 03:57:08 37.0565 28.4175 6.9 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.29 03:36:33 37.8813 29.2593 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2022.04.29 02:50:55 37.2035 30.5867 1.1 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2022.04.29 01:33:05 37.0005 27.7225 5.0 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.04.29 01:15:52 37.0490 28.4207 8.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.29 01:12:04 37.8548 26.9217 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.29 00:22:39 36.9787 27.6582 5.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.29 00:12:28 37.0237 28.3172 8.2 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.28 23:56:40 39.8822 41.3888 12.5 -.- 1.6 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.04.28 23:42:29 36.9695 27.6433 6.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.28 23:40:53 36.9637 27.6587 5.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.04.28 23:13:07 40.3643 42.1655 5.0 -.- 2.5 -.- GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel

2022.04.28 23:04:31 39.2790 25.9103 10.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.28 22:50:50 37.9323 26.9418 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.04.28 22:34:31 35.3518 23.4792 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.04.28 22:34:32)

2022.04.28 22:07:39 36.1322 29.6313 13.2 -.- 1.4 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel