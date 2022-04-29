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Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 29 Nisan son dakika deprem açıklaması
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 29 Nisan son dakika deprem açıklaması

Bugün ise 29 Nisan'da vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 29 Nisan son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

27 Nisan son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • 2022.04.29 06:53:46 37.8838 29.2610 9.3 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
  • 2022.04.29 05:52:02 41.1720 34.4827 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKESE-KARGI (CORUM) İlksel
  • 2022.04.29 05:37:46 37.0697 36.1887 5.0 -.- 1.8 -.- AKYAR-(OSMANIYE) İlksel
  • 2022.04.29 05:25:11 39.9618 42.2237 5.0 -.- 2.5 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
  • 2022.04.29 05:15:51 36.0112 27.2597 7.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.04.29 04:18:59 37.8473 29.2742 11.3 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
  • 2022.04.29 03:57:08 37.0565 28.4175 6.9 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.04.29 03:36:33 37.8813 29.2593 5.0 -.- 1.9 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
  • 2022.04.29 02:50:55 37.2035 30.5867 1.1 -.- 1.6 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
  • 2022.04.29 01:33:05 37.0005 27.7225 5.0 -.- 2.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
  • 2022.04.29 01:15:52 37.0490 28.4207 8.3 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.04.29 01:12:04 37.8548 26.9217 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.04.29 00:22:39 36.9787 27.6582 5.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.04.29 00:12:28 37.0237 28.3172 8.2 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.04.28 23:56:40 39.8822 41.3888 12.5 -.- 1.6 -.- GERDEKKAYA-PASINLER (ERZURUM) İlksel
  • 2022.04.28 23:42:29 36.9695 27.6433 6.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.04.28 23:40:53 36.9637 27.6587 5.3 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
  • 2022.04.28 23:13:07 40.3643 42.1655 5.0 -.- 2.5 -.- GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel
  • 2022.04.28 23:04:31 39.2790 25.9103 10.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.04.28 22:50:50 37.9323 26.9418 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
  • 2022.04.28 22:34:31 35.3518 23.4792 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.04.28 22:34:32)
  • 2022.04.28 22:07:39 36.1322 29.6313 13.2 -.- 1.4 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

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