Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 6 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 6 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Bugün ise 6 Mayıs 2022 vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor. Sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde birçok sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıların ilki saat 04:09’da gerçekleşti. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 6 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 6 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

  • Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
  • -2022.05.06 04:43:57 37.8817 26.9220 3.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 04:21:37 37.8693 26.9558 7.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 04:18:22 37.8955 27.1490 6.3 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 04:09:26 37.8620 26.9775 7.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2022.05.06 02:18:05 39.2560 26.7042 5.4 -.- 1.5 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel2022.05.06 02:07:23 38.3820 26.4428 13.8 -.- 1.7 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel2022.05.06 01:06:05 38.6147 30.8757 8.8 -.- 1.5 -.- MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel2022.05.06 00:59:38 37.0347 35.9290 13.7 -.- 2.1 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA) İlksel2022.05.06 00:49:35 37.6952 29.3230 9.3 -.- 1.5 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel2022.05.06 00:21:47 39.0650 27.9030 11.0 -.- 3.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

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