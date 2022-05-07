Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 7 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
ÖZGÜN HABERLER

Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 7 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Bugün ise 7 Mayıs 2022 vatandaşlar deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem ile ilgili konularda bilgilendirme devam ediyor.

Sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde birçok sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıların ilki saat 04:09’da gerçekleşti. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 7 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi son dakika

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika
Kandilli Rasathanesi son dakika

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Deprem mi oldu? 6 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

    • Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    2022.05.07 07:25:19 38.6460 43.2410 23.6 -.- 1.8 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel2022.05.07 05:27:29 39.2925 40.8052 5.7 -.- 2.2 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel2022.05.07 04:35:48 39.4353 32.7160 7.8 -.- 2.0 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) İlksel2022.05.07 04:23:19 40.8352 27.8862 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel2022.05.07 03:52:02 37.1767 32.9733 12.7 -.- 2.3 -.- YOLLARBASI-(KARAMAN) İlksel2022.05.07 03:10:23 37.9982 27.5137 17.3 -.- 1.6 -.- MEHMETLER-TIRE (IZMIR) İlksel2022.05.07 00:51:57 40.8360 31.0175 12.8 -.- 2.9 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel

Japonya'da deprem: Ülkenin kuzeydoğusu 5,4'le sallandı
DÜNYA
Japonya'da deprem: Ülkenin kuzeydoğusu 5,4'le sallandı
Karadenizde servet değerinde rezerv

Karadeniz'de servet değerinde rezerv

​Dünyanın 45 yıllık ihtiyacını karşılayacak.
Eski milletvekiliağabeyine kurşun yağdırdı

Eski milletvekili
ağabeyine kurşun yağdırdı

​Miras nedeniyle yaşanan tartışmada kan aktı.
Onların anneler günü hasret acı ve özlem dolu: Yüreğimizdeki acının tarifi yok

​Vatandaşlık sayısı ve fotoğraflar uydurma.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar.
Uçakla ülkelerine<br>gönderildiler

Uçakla ülkelerine
gönderildiler

​İstanbul'daki operasyonlarda yakalanmışlardı.

​Rus lider Putin'e ait olduğu iddia edilmişti.

​Kavgada araya girmeye çalışan yeğenini öldürdü.

​İstanbul polisi 175 noktada denetime çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

​1,7 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi.

​Uyuşturucunun yeni adresi Avrupa.

​Satın alırken dikkatli olun.

​İki haftada dört askeri üs kundaklandı.

​OSB sınırı dışında da GES kuracak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.