Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 7 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

En çok merak edilen konular arasında deprem yerini almaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerin şiddeti, saati ve nerede olduğu hakkında oldukça detaylı açıklamalar yapıyor. Bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? işte detaylar...

Kandilli Rasathanesi son dakika

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Deprem mi oldu? 6 Mayıs son depremler/ Kandilli Rasathanesi son dakika

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği 2022.05.07 07:25:19 38.6460 43.2410 23.6 -.- 1.8 -.- DIBEKDUZU-(VAN) İlksel2022.05.07 05:27:29 39.2925 40.8052 5.7 -.- 2.2 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel2022.05.07 04:35:48 39.4353 32.7160 7.8 -.- 2.0 -.- CULUK-HAYMANA (ANKARA) İlksel2022.05.07 04:23:19 40.8352 27.8862 5.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel2022.05.07 03:52:02 37.1767 32.9733 12.7 -.- 2.3 -.- YOLLARBASI-(KARAMAN) İlksel2022.05.07 03:10:23 37.9982 27.5137 17.3 -.- 1.6 -.- MEHMETLER-TIRE (IZMIR) İlksel2022.05.07 00:51:57 40.8360 31.0175 12.8 -.- 2.9 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel REKLAM