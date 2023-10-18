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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklükteki deprem nedeniyle binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Depremin ardından evimin altından fay hattı geçiyor mu, Türkiye fay hattı, deprem haritası ve İstanbul'da nerelerde fay hattı geçiyor şeklinde sorular araştırılıyor. İşte e devlet İstanbul, Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, İzmir fay hattı sorgulama ve Türkiye fay hattı deprem risk bölgesi haritası.
Muş deprem fay hattı sorgulaması Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir hayli sorgulanıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatlarını yeniden güncelledi. Uzmanlar İstanbul, Adana ve Bingöl illeri için uyarılarını daha sık yapmaya başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Muş deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Muş deprem fay hattı haritası.
Bitlis deprem fay hattı sorgulaması Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir hayli sorgulanıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatlarını yeniden güncelledi. Uzmanlar İstanbul, Adana ve Bingöl illeri için uyarılarını daha sık yapmaya başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Bitlis deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Bitlis deprem fay hattı haritası.
İstanbul deprem risk haritası, beklenen Marmara depremi öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da beklenen olası büyük deprem öncesi hazırlıklar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi. Peki, İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri? İşte en sağlam ve en riskli ilçelerin listesi.