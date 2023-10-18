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Son dakika: İzmir’de 4,2 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. AFAD, merkez üssü İzmir'in Bayındır ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

16:19 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İzmir'de son dakika deprem

İzmir'de son dakika deprem

En son deprem
'de meydana geldi. AFAD saat 15:55'te İzmir'in Bayındır ilçesi merkezli 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derininde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD son depremler listesi



#İzmir
#deprem
#afad
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