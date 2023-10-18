Muş deprem fay hattı sorgulaması Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir hayli sorgulanıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatlarını yeniden güncelledi. Uzmanlar İstanbul, Adana ve Bingöl illeri için uyarılarını daha sık yapmaya başladı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bingöl Şube Başkanı Emre Bulşu, "Olası bir Bingöl depreminde, başta Bingöl merkez olmak üzere Tunceli, Erzincan, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Elazığ ve Bitlis, bu depremden etkilenecek iller arasında" dedi. Peki Muş deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Muş deprem fay hattı haritası.