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Az önce deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 11 Mayıs Cumartesi, ülke genelinde toplamda 51 deprem kaydedildi. Çanakkale peş peşe depremlerle sallandı.Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri yapılan açıklamalara göre 11 Mayıs 2024 son depremler listesi...

10:43 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean raporluyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çanakkale açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 21.03'te gerçekleşirken derinliği 11 km olarak belirlendi. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 11 Mayıs son depremler listesi...

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Çanakkale Ayvacık, Akdeniz açıklarında yaşanan bir deprem sonucu 3.4 ile sallandı. Saat 04.10'da meydana gelen depremin öncesinde;

Saat 00.16'da 2 büyüklüğünde,

Saat 01.39'da 1.8 büyüklüğünde,

Saat 03.00'te 2.3 büyüklüğünde,

Saat 03.07'de 2.5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Antalya Gazipaşa'da saat 02.56'da 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 8 kilometre altında oldu.

Saat 00.40'ta Elazığ Sivrice'de 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yeni 9 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ- 11 MAYIS 2024



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