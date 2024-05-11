AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean raporluyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Çanakkale açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 21.03'te gerçekleşirken derinliği 11 km olarak belirlendi. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 11 Mayıs son depremler listesi...