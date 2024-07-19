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Az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Temmuz AFAD, Kandilli son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? 19 Temmuz AFAD/Kandilli Rasathanesi bugün yaşanan son depremler listesi...

13:57 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 19 Temmuz son depremler.

19 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.



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#Son dakika deprem
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Az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Temmuz AFAD, Kandilli son depremler listesi