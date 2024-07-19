Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldiğini görebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 19 Temmuz son depremler.