Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Anlık deprem verilerine ulaşmak için resmi kaynakları veya anlık deprem takip sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bu tür bilgiler genellikle Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi kurumlar tarafından sağlanır. Güncel verilerde son depremler, şiddetleri, derinlikleri ve merkez üsleri gibi detaylar anlık olarak paylaşılır.

Deprem mi oldu, son dakika depremler listesi