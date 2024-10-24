Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?

gibi sorularınıza anlık cevap bulabilmek için bu kaynakları düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca, birçok haber sitesi ve sosyal medya platformunda da deprem haberleri yer almaktadır.

Deprem mi oldu, son dakika depremler listesi