Son durum: Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete temmuz ayında ek zam olacak mı?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında asgari ücret geliyor. Asgari ücret ile ilgili konular yakından takip ediliyor. Asgari ücrete aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam yapılmıştı. Ocak ayından itibaren zamlı ödemeler başladı. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin artması yönünde beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklama yaptı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu .

Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı!

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

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Bakan Bilgin'den açıklama:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

Bilgin, "Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" diye konuştu.

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