EYT, sözleşmeliye kadro, asgari ücrette beklenen rakamın detaylarını Bakan Bilgin Meclis'te açıkladı

Asgari ücrette yeni rakam, EYT'de son durum, sözleşmeli memura kadro verilmesi ile iglili gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesi, asgari ücret artışı ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞMELİYE NE ZAMAN KADRO VERİLECEK?

Kamuda sözleşmeli personel kadro çalışması tamamlanırken, gözler resmi açıklamaya çevrildi. Türkiye genelinde görev alan sözleşmeli personelin gündeminde yer alan kadro düzenlemesi kasım ayında belli oldu. Sözleşmeliye kadro yasasının önümüzdeki hafta içerisinde TBMM gündemine alınması beklenirken Bakan Bilgin TBMM'de yaptığı açıklamada, sağlık çalışanı, sanatçılar, üniversite asistanları ve öğretmenlerin kadroya alınacağını söyledi.

Sözleşmeliye kadro yasasının önümüzdeki hafta içerisinde TBMM gündemine alınması bekleniyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, sözleşmeliye kadro çalışması hakkında şunları söyledi;

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

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Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

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ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

"Asgari ücretlilerin yüzde 60 düzeyinde olduğu söyleniyor bu doğru değil, asgari ücretlilerin oranı yüzde 38. Yüzde 38 küçümsenecek bir rakam değildir. Ciddiye almamız lazım. Bu, bize şunu gösteriyor; asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir düzenleme değildir, başka fonksiyonu da var.

Ciddi düzenleme yaptığımız zaman bütün ücretlilerin aldıkları ücret düzeyi asgari ücrete göre farklılaşıyor, aynı zamanda diğer ücretleri düzenleyen etki yaratıyor. Bizim görevimiz enflasyona karşı, çalışanları korumak. Asgari ücret artışıyla ilgili konuşulan rakamlar var ama burada söylemem doğru değil.

Enflasyon o kadar tahripkar bir hale gelmiştir ki enflasyon karşısında asgari ücretin reel değeri gerilemiştir. Bunun için bugün yeniden asgari ücretle ilgili görüşmelerimiz başladı, sürüyor. İşçi ve işveren sendikalarımız ile bizim oturduğumuz üçlü masada bu görüşmeler devam ediyor. Biz asgari ücret meselesinde emekçilerimizden yana tavır alacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın.

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EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hep şu soruyu soruyorlar. EYT meselesi ne olacak? Neden uzadı? Uzamasının bir kaç sebebini söyleyeyim; Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. Herkesi dinliyoruz. En son odaları dinlemeye başladık. Bu mesele öncelikle bizim açımızdan, devlet açısından ele alınan bir konuydu. Fakat doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor.

İşveren, 'Benim çalışanlarım kıdemli, tecrübeli, iş tecrübesi ve becerisi gelişmiş adamlar. Biz bunları kaybetmek istemeyiz ama bize bir de mali yükü var. Bunu nasıl yapacağız, bu süreci nasıl yöneteceksiniz?' diyor. Bize çeşitli tekliflerde bulunuyorlar. Şunu da öteleyin, bunu da öteleyin... Bir de çalışmanın teknik bölümüyle ilgili problemler var. 1999 öncesi işe girenlerle ilgili bizde dijital ortamlarda kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, inşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz.

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EYT İLE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım."

ASGARİ ÜCRET ANKETİNİN SONUÇLARI

Kasım ayında asgari ücret ile ilgili "kamuoyunun beklentisi nedir?" diye araştırma yaptırdık. Ortalama kamuoyu beklentisi çok yüksek, 8 bin lira üzerinde çıktı. İşverenlerin beklentisi 7 bin lira civarında çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçiler için olması gereken rakam 7 bin-7 bin 500 lira çıktı. Ama asgari ücretlilerde Türkiye ortalamasından bahsediyorum, 3 büyükşehirde farklı, o da 7 bin 600 lira çıktı. Demek ki ateş düştüğü yeri yakıyor, asgari ücretle çalışan işçiler, Türkiye'nin her tarafında, 3 büyükşehirde daha yüksek, farklı ücret düzeylerini bekliyorlar.

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ÖZGÜN EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?