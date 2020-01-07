Sosyal Medya’da Başarının Anahtarı: Deniz Işın Coşkuner

Eskiden boş vakitlerini kitap okumak, sohbet etmek ya da spor yapmakla değerlendiren kişiler artık instagramda hikayeleri dolaşmak ya da trend topicleri takip etmek gibi hobiler edindi. Bu da sosyal medyayı hiç olmadığı kadar güçlü kıldı.

İşte bu güçten faydalanarak büyük kitlelere ulaşmak isteyenler bunu yaparken profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü sektörde çok sayıda firma ve kullanıcı bulunması, rekabeti artırıyor ve markanın zirveye çıkmasına engel oluyor. Sosyal medya uzmanı Deniz Işın Coşkuner de işte tam bu anda devreye giriyor.

Bir yandan sınıf öğretmenliği üzerine eğitim ve öğretimine devam ederken, bir yandan da sosyal medya üzerine çalışmalar icra eden Deniz Işın Coşkuner, bugüne kadar sayısız markayı potansiyel müşteriler ile buluşturarak onların sosyal medyada önemli yerlere gelmesini sağladı. Sosyal medya mecralarının her birinde yükselebilmek için neler yapılacağını çok iyi bilen ve kendisine başvuranları iyi bir yola sokan Coşkuner, kurduğu DNC Medya üzerinden hizmetlerini sürdürüyor.

Özellikle yeni bir projeyi kafasında tasarlayan fakat nereden başlaması gerektiğini bilmeyen girişimci kişiler için verdiği danışmanlık hizmetiyle çok sayıda büyük markayı da sosyal medya ortamına kazandırmış olan Sosyal Medya Uzmanı Coşkuner, bu konuda edindiği birçok tecrübe sayesinde çoğu kimselerin hiçbir zaman farkına varamayacağı püf noktalara da hakimdir.

Eğer siz de bir marka oluşturmayı ve bunu Türkiye çapında tanıtmayı hayal ediyorsanız yapmanız gereken şey vakit kaybetmeden Deniz Işın Coşkuner ile iletişime geçmek ve onun sihirli dokunuşlarıyla tanışmak. Kısa sürede markanızı milyonlara ulaştığını görünce siz de çok şaşıracaksınız.