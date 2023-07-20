Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.