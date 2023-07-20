Sözel bölümler
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin 27 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması
YKS 2023 sonuçları beklenirken 2 ve 4 yıllık sözel bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin sözel bölümleri, tercih döneminde gerek öğrenciler gerekse velileri tarafından merak edilmektedir. Sözel bölümler, 2 yıllık sözel bölümleri ve 4 yıllık sözel bölümleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümler arasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır.
YKS 4 yıllık sözel bölümleri
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
4 yıllık YKS sözel bölümü taban puanları
2023 YKS taban puanları henüz açıklanmadı. 2022 YKS taban puanları ile beraber sözel bölüm taban puanları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi-Coğrafya-367,89236
Galatasaray Üniversitesi-İletişim Fakültesi (Fransızca)-472,85155
İstanbul Üniversitesi-Tarih-425,31332
İstanbul Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı-425,31332
Boğaziçi Üniversitesi-Tarih (İngilizce)-476,00044