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Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?

"Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Mülakat soruları elektronik kura ile belirlenirken; değerlendirme ise bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilerek tamamlanacak. Söz konusu 20 bin öğretmen ataması mülakatları sonrası sonuç tarihi için beklentiler artarken, Bakan Tekin'den açıklama geldi. "Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık." diyen Tekin, Danıştay’ın kararından sonra sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağını bildirdi.

11:33 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

"Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından takip ediliyor. MEB sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili mülakata giren öğretmen adayları merak içerisinde gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Yeni eğitim öğretim döneminde atanmayı bekleyen öğretmenler sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını yapılan duyuru sonrası öğrenebilecekler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, "Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız." dedi.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, yeni müfredatın nasıl uygulanacağına, yeni ders kitaplarının içeriklerinden ‘Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’ne kadar eğitim gündeminde merak edilen konuları cevapladı.

Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söyledi;

“Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MÜLAKATLARDA 60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR...

Öğretmen atamaları sözlü sınav sonuçları süreç tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

#sözleşmeli öğretmenlik
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#sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
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