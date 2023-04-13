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Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 45 bin öğretmen atama takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Atama aşamalarından olan mülakat süreci 16 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Peki, Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

10:41 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Öğretmen atama

Öğretmen atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı ilan edildi. Mülakatların başlaması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SINAVLARI NE ZAMAN?

45 Bin öğretmen ataması için yayınlanan takvime göre mülakat sınavları 07-16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak.

MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.



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31 dakika önce
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