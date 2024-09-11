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Sözleşmeli öğretmenler mülakat sonuçlarını bekliyor! Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı. Mülakat heyecanını geride bırakan adaylar, MEB tarafından yapılacak son dakika duyurusunu bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç sorgulama ekranı...

14:33 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sözleşmeli öğretmenlik
Sözleşmeli öğretmenlik

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak 20 bin öğretmen atamasında son aşamalara gelindi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları geçtiğimiz ay tamamlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdikleri sözlü sınav komisyonuna itiraz edebilecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.



#sözleşmeli öğretmenlik
#meb
#sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları
39 dakika önce
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