"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Eylül mülakat sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş. Öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Temmuz ayında gerçekleşen sözlü sınavların sonuçlarının ardından atamalar gerçekleşecek.