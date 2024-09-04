"Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 4 Eylül mülakat sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 20 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş. Öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Temmuz ayında gerçekleşen sözlü sınavların sonuçlarının ardından atamalar gerçekleşecek.
BAKAN TEKİN'DEN SÖZLÜ MÜLAKAT AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Danıştay kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını açıklayıp atamalarını yapacağız. Öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamladıktan sonra akademideki başarısına göre tercihte bulunacaklar ve öğretmen olarak atanmış olacaklar."
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI
Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı.
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alındı.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulundu.
Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edildi.
Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren gerçekleşti.