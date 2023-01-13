AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanları kapsadığını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir.

Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor.

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Sözleşmeliye kadro düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz. Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz. Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kanun teklifinde neler var?

Sözleşmeli personelin nasıl çalıştırılacağına ilişkin düzenlemeler mevcut. Buna geçenler devlet memuru kadrosunda devam edecekler. Sözleşmeli personellerin devam garantisi olmadığı gibi terfi imkanları ve imza yetkileri yoktu. Bunlar devlet memuru statüsüne gireceklerinden dolayı bu imkanlardan yararlanacaklar.

Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini Cumhur İttifakı ortağımız MHP ve Mustafa Destici'nin de imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduk.”

Sözleşmelilerden kadroya geçenlerin sayısı kaç?

Şu anda 540 bin civarında sözleşmelinin kadroya alınması söz konusu. 424 bini hemen alınacak. 197 bin kişiyi mahalli idarelerde görev yapıp yönetim değişikliğinden dolayı işlerine son verilenler var. 227 bin kişi de 3+1 yıllık süreyi dolduran kişilerdir. Geri kalan kısım 3+1’lik süreyi taşıyacak. Bakanlık istisnai haller dışında sözleşmeli personel temin etmeyecek. Şu anda sözleşmeli personel olarak çalışıp da kadroya geçmek istemeyenler var. Bunlar daha fazla maaş aldıkları için kadroya geçmek istemiyor bu tercihe sunulacak.

Sözleşmeliden kadroya geçenlere ilk kadrolu maaşlarını ne zaman alacak?

Ocak 15’tan sonra yasalaşır ve onaylanırsa Resmi Gazete yayınlanmasının ardından ocak ayı tamamlanmadan maaşlar alınmaya başlanabilir.

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