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Spor Haberleri: Süper Lig'in en genç takımı Bursaspor

Süper Lig ekiplerinin TFF'ye verdiği son kadro listesine göre en genç takım Bursaspor, en yaşlı takım ise Medipol Başakşehir oldu.

Haber Merkezi DHA
Süper Lig'in en genç takımı 24.62 yaş ortalamasıyla Bursaspor oldu.

Süper Lig'in en genç takımı 24.62 yaş ortalamasıyla Bursaspor oldu.

Fotoğraf: DHA

Süper Ligin en genç takım Bursaspor, en yaşlı takım ise Medipol Başakşehir oldu. Süper Ligin en genç ve yaşlı oyuncusu da yine paralel olarak bu iki takımdan çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de 2018/19 sezonu için kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) verdiği resmi kadrolar baz alındığında en genç takım Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlılarda 27 kişilik kadronun yaş ortalaması 24.62 olarak belirtildi. Bursaspor’u ise bir hayli yakın noktadan Kasımpaşa takip etti. Listesine 25 oyuncuya yer veren Kasımpaşa’nın yaş ortalaması 24.68 oldu. Ligin en yaşlı kadrosu ise Medipol Başakşehir’de. İstanbul ekibinin 28 kişilik kadrosunun yaş ortalaması 28.10’dan oluşurken, ligin en yaşlı ikinci takımı ise 28.28’lik yaş ortalamasıyla Akhisarspor.

TFF’ye verilen kadro listelerinde en genç oyuncu da Bursaspor’dan çıktı. Yeşil-beyazlıların bu yıl profesyonel sözleşmesini imzaladığı 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya, Bursaspor'un verdiği kadro listesinde kendisine yer buldu. En yaşlı oyuncu ise Medipol Başakşehir’den. Uzun yıllardır ter döken 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, Süper Lig’in en yaşlı oyuncusu oldu.

Kulüplerin yaş ortalamaları şöyle;

Bursaspor (24.62), Kasımpaşa (24.68), Çaykur Rizespor (25.39), Galatasaray (25.60), Evkur Yeni Malatyaspor (25.96), Göztepe (26.39), BŞB Erzurumspor (26.64), Trabzonspor (26.70), Atiker Konyaspor (26.89), Kayserispor (26.96), Demir Grup Sivasspor (27.14), Fenerbahçe (27.14), Beşiiktaş (27.48), Aytemiz Alanyaspor (27.60), Antalyaspor (27.71), MKE Ankaragücü (27.85), Akhisarspor (28.28), Medipol Başakşehir (28.10).

Süper Lig puan durumu! Süper Lig’de hangi takım kaç puanla lider?
Süper Lig puan durumu! Süper Lig’de hangi takım kaç puanla lider?

Süper Lig puan durumunu ve toplu maç sonuçlarını Yeni Şafak ile öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe rakipleri ile karşılaşırken oluşan puan durumu da merak konusu oldu. Bizler de sizler için Süper Lig puan durumunu araştırdık.Süper Lig puan durumu nasıl öğrenilir?Yeni Şafak Spor ekibi tarafından sunulan puan durumunu canlı olarak takip edebilirsiniz.Fenerbahçe Beşiktaş maçına ait dakikalar15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Şener ortaladı. Aatif'ın kafa vuruşu Karius'un kucağına gitti.20'nci dakikada Şener'in geri pası kısa kaldı. Topla buluşan Babel'in şutunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top kornere gitti.26'ncı dakikada Babel'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Quaresma'nın şutunda top auta gitti.31'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Benzia geçti. Bu oyuncunun ortasında Slimani'nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.34'üncü dakikada Hasan Ali'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ayew'in vuruşu üstten auta gitti.35'inci dakikada Beşitaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali'nin önünde kaldı. Hasan Ali'nin şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.40'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin savunmadan attığı uzun pasta savunmadan seken topu kontrol eden Babel'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'ık üstünlüğüyle sona erdi.54'üncü dakikada Oğuzhan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lens'in sol çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta gitti.58'inci dakikada Hasan Ali'nin uzak mesafeden attığı şutta Karius topu çeldi. Seken topu Beşiktaş savunması kornere gönderdi.63'üncü dakikada kısa paslarla rakip kaleye giden Beşiktaş'ta Oğuzhan topu ceza yayı üzerindeki Lens'e aktardı. Topu kontrol edip sol ayağına alan Lens'in vuruşu kaleci Harun'un üzerine gitti.71'inci dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. Sol kanatta topla buluşan Hasan Ali'nin ortasında Ayew'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.75'inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Benzia'nın pasıyla topla buluşan Valbuena'nın plase vuruşunda Karius topu kontrol etti.80'inci dakikada Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Vida'nın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

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