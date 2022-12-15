Özgün Spor Toto 1 Lig bu hafta hangi maçlar var?
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Spor Toto 1. Lig bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto 1. Lig’de devre arasına son 2 hafta kaldı. 18. hafta hem zirve yarışında hem de alt sıralarda önemli karşılaşmalara konuk olacağız. Play-off hattında takımların puan olarak birbirine yakın olması sebebiyle hata payının olmadığı haftalara girildi. Seyir zevki bakımından maçların üst düzeyde geçtiği Spor Toto 1. Lig bu haftanın maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte haftanın maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’de 18. hafta heyecanı yarın akşam başlıyor. Takımlar ilk yarı bitmeden ligi en iyi konumda bitirmek için mücadele ediyor. İşte Spor Toto 1. Lig bu haftanın maçları.

SPOR TOTO 1. LİG BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

16 ARALIK CUMA

20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş - GÖZTEPE A.Ş.

17 ARALIK CUMARTESİ

13:30 BODRUMSPOR - YILPORTSAMSUNSPOR

13:30 MANİSA FK - TUZLASPORA.Ş.

16:00 YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ

16:00 SAKARYASPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

19:00 EYÜPSPOR - DYOREX BOLUSPOR

18 ARALIK PAZAR

13:30 BANDIRMASPOR - PENDİKSPOR

13:30 ERZURUMSPOR FK - ALTINORDU

19 ARALIK PAZARTESİ

20:00 ADANASPOR A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU


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