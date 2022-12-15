Spor Toto 1. Lig bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto 1. Lig’de 18. hafta heyecanı yarın akşam başlıyor. Takımlar ilk yarı bitmeden ligi en iyi konumda bitirmek için mücadele ediyor. İşte Spor Toto 1. Lig bu haftanın maçları.
SPOR TOTO 1. LİG BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
16 ARALIK CUMA
20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş - GÖZTEPE A.Ş.
17 ARALIK CUMARTESİ
13:30 BODRUMSPOR - YILPORTSAMSUNSPOR
13:30 MANİSA FK - TUZLASPORA.Ş.
16:00 YENİ MALATYASPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ
16:00 SAKARYASPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
19:00 EYÜPSPOR - DYOREX BOLUSPOR
18 ARALIK PAZAR
13:30 BANDIRMASPOR - PENDİKSPOR
13:30 ERZURUMSPOR FK - ALTINORDU
19 ARALIK PAZARTESİ
20:00 ADANASPOR A.Ş. - ALTAŞ DENİZLİSPOR
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU