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Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig 16. hafta heyecanı yarın başlıyor. Zirve yarışında önemli maçların bulunduğu haftada futbolseverler büyük heyecana konuk olacak. Yeni Malatyaspor bu haftayı bay geçecek. Peki bu hafta Spor Toto 1. Lig’de hangi maçlar var? İşte Spor Toto 1. Lig 16. haftanın maçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig haftanın maçları neler?
Spor Toto 1. Lig haftanın maçları

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Eyüpspor-Tuzlaspor müsabakasıyla start alacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçı Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG HAFTANIN MAÇLARI

2 Aralık CUMA

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

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