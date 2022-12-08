Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto 1. Lig heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler bu hafta Spor Toto 1. Lig’de hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte maçlar.
SPOR TOTO 1. LİG HAFTANIN MAÇLARI
9 ARALIK CUMA
20:00 YILPORT SAMSUNSPOR - YENİ MALATYASPOR
10 ARALIK CUMARTESİ
13:30 TUZLASPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR A.Ş.
16:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR - ALTAY
19:00 GÖZTEPE A.Ş. - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
11 ARALIK PAZAR
13:30 DYOREX BOLUSPOR - BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK
19:00 ALTINORDU - BODRUMSPOR A.Ş.
12 ARALIK PAZARTESİ
20:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş.