Özgün Spor Toto 1 Ligde bu hafta hangi maçlar var?
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Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarının tamamlamasına 3. hafta kala zirve yarışında heyecan dorukta. Önemli maçlara konuk olacağımız haftada ligde birinci sırada yer alan Eyüpspor bu haftayı bay geçiyor. En yakın takipçisi Yılport Samsunspor ise aradaki puan farkını 7’ye indirmek için mücadele edecek. Peki bu hafta Spor Toto 1. Lig’de hangi maçlar var? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto 1. Ligde bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto 1. Lig haftanın maçları

Spor Toto 1. Lig heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverler bu hafta Spor Toto 1. Lig’de hangi maçların oynanacağını merak ediyor. İşte maçlar.

SPOR TOTO 1. LİG HAFTANIN MAÇLARI

9 ARALIK CUMA

20:00 YILPORT SAMSUNSPOR - YENİ MALATYASPOR

10 ARALIK CUMARTESİ

13:30 TUZLASPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR A.Ş.

16:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR - ALTAY

19:00 GÖZTEPE A.Ş. - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

11 ARALIK PAZAR

13:30 DYOREX BOLUSPOR - BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR

16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK

19:00 ALTINORDU - BODRUMSPOR A.Ş.

12 ARALIK PAZARTESİ

20:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş.

Takvim belli oldu

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Yapmayan kullanamayacak

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​İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor.
EYTde yaş sınırı olacak mı?

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'Memnuniyet verici seviyede olacak'

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​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı.

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