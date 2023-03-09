Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta yarın oynanacak Giresunspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
10 MART CUMA
20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük
11 MART CUMARTESİ
16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa
12 MART PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
13 MART PAZARTESİ
20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor