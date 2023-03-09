Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 24. hafta kapanış maçında Kasımpaşa evinde Antalyaspor’u konuk etti. Maç Kasımpaşa’nın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 22’ Monir Chouiar, 39’ Fote Koita, 45’ Fernando (pen.) ve 60’ Mickael Malsa’dan geldi. Kasımpaşa aldığı altın değerindeki galibiyetle puanını 25’e çıkararak 13. sırada yer aldı. Kasımpaşa - Antalyaspor maç özetini izlemek ve Spor Toto Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.