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Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçı Çotanak Stadyumu’nda oynanacak. Ligin 25. haftasını BAY geçen takım Fenerbahçe olurken Konyaspor ve Ümraniyespor ligden çekilen takımlarla oynadığı için maç yapmayacak. Peki Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

11:38 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta yarın oynanacak Giresunspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

10 MART CUMA

20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük

11 MART CUMARTESİ

16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

12 MART PAZAR

13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

13 MART PAZARTESİ

20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Spor Toto Süper Lig
#Giresun
#Konyaspor
#Fenerbahçe
#Ümraniyespor
26 dakika önce
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Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı
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