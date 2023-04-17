|
Reklam
Reklam
Özgün

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın fikstürü ve hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor, Corendon Alanyaspor ile de Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hafta Sivasspor - Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak. Beşiktaş, Hatayspor’un ligden çekilmesi gerekçesiyle 30. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek. Gaziantep Futbol Kulübü haftayı bay geçen takım olacak. Peki Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kim? İşte detaylar.

16:25 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kim?

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kim?

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftası yarın oynanacak Fatih Karagümrük-Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? HAFTANIN HAKEMLERİ KİM?

Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:

18 Nisan Salı

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor:
Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray:
Abdulkadir Bitigen

19 Nisan Çarşamba

17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa:
Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor:
Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor:
Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe:
Suat Arslanboğa

20 Nisan Perşembe

17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor:
Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor:
Bahattin Şimşek

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Spor Toto Süper Lig
#30. hafta
#Halil Umut Meler
#Hüseyin Göçek
#Galatasaray
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.