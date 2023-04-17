Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kim?
Spor Toto Süper Lig’de 30. haftası yarın oynanacak Fatih Karagümrük-Ümraniyespor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? HAFTANIN HAKEMLERİ KİM?
SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? HAFTANIN HAKEMLERİ KİM?
Ligde 30. haftanın programı şu şekilde:
18 Nisan Salı
18 Nisan Salı
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor:
Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray:
Abdulkadir Bitigen
19 Nisan Çarşamba
19 Nisan Çarşamba
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa:
Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor:
Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor:
Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe:
Suat Arslanboğa
20 Nisan Perşembe
20 Nisan Perşembe
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor:
Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor:
Bahattin Şimşek
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Spor Toto Süper Lig
#30. hafta
#Halil Umut Meler
#Hüseyin Göçek
#Galatasaray
2 saat önce