​ Trabzon seriye bağladı ​

Süper Lig’de 24. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı. Bakasetas ve Nwakaeme’nin golleriyle rakibini yenen bordo-mavililer, üst üste 5. galibiyetini aldı ve zirvedeki üç takımla arasındaki puan farkını 6’ya indirdi ve “Şampiyonluk yarışında ben de varım” dedi.

9. dakikada Djaniny’nin ceza alanı dışından sert vurduğu top kale direğinin üstünden auta çıktı. 11’de soldan Djaniny’nin ceza alanına ortasında, Ekuban’dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. 32’de Tetteh’in ceza alanına gönderdiği top karambolde boşta kaldı. Sonrasında Trabzonspor savunması topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

50. dakikada Baker’ın sağdan kullandığı kornerde kaleci Abdulsamed’in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde iyi kontrol eden Bakasetas düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Golden sonra VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olmadığı karara çıktı ve hakem Erkan Özdamar santra çizgisini gösterdi. 67’de Zeki’nin sağdan kullandığı kornerde Semih’in kafa vuruşunda savunmadan seken topa kale önündeki Tetteh’in vuruşunda Uğurcan yakın mesafeden kornere gönderdi. 80’de Bakasetas’ın soldan kullandığı kornerde Hugo’nun sert şutu üstten auta gitti. 90+5’de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nwakaeme skoru belirledi: 0-2.