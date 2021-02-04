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​ Yaralı Kartal ​

Yaralı Kartal

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında konuk olduğu Antalyaspor deplasmanından beraberlikle döndü. Geçen hafta Trabzonspor’a mağlup olan siyah-beyazlılar, yaşadığı bu puan kaybıyla birlikle ligde 3. sıraya geriledi. Ev sahibi ekip Gökdeniz ile öne geçerken, Beşiktaş, Vida ile beraberliği yakaladı .

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş, Antalya deplasmanında 2 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.
Beşiktaş, Antalya deplasmanında 2 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden beraberlikle ayrıldı: 1-1. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım 3. sıraya geriledi, Gökdeniz’in golüyle geriye düşen Beşiktaş, Vida ile beraberliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı ve 1 puana razı oldu. 9. dakikada Rosier’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ljajic’in vuruşunu kaleci kurtardı.

  • 27’de soldan ceza sahasına giren Nkoudou, kaleciyi çalımlayıp pasını çıkardı. Naldo topu uzaklaştırdı. 38’de Fredy’nin hatasında topu kapan Larin’in boş olan kaleye plasesini Boffin, uzanarak kurtardı. 39. dakikada sol kanattan Eren Albayrak’ın ceza alanı içine ortasına iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 54’te Welinton’un ceza sahasına doldurduğu topu Aboubakar göğsüyle kontrol etti. Zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleye yönlendiremedi.

66’da soldan N’Sakala’nın ortasında Larin’in kafayı vuruşunu Boffin sağına çok iyi uzandı ve gole engel oldu. 73. dakikada Ghezzal’ın arka direğe kullandığı serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-1. 80’de sol kanattan N’Sakala’nın ortasında Larin’in kafayı vuruşunda top direkten döndü. 81’de Oğuzhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Boffin gole izin vermedi.

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