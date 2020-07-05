TFF 1. Lig puan durumu: Zirve yarışı nefes kesiyor

TFF 1. Lig'in 32’inci haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti. Hatayspor’un Süper Lig'e göz kırptığı golü oyuna 89. dakikada giren Soner Örnek kaydetti.

Aynı zamanda Erzurumspor'da deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Bursaspor'da sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından TFF 1. Lig puan durumu nasıl oluştu?

TFF 1. Lig Pun Durumu

TFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 2 hafta kala 60 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Erzurumspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Hatayspor gelecek hafta deplasmanda Adanaspor'dan 1 puan alması durumunda Süper Lig'e yükselecek.

Süper Lig'e yükselecek takımlar

TFF 1. Lig'de ligi zirvede ve ikinci sırada bitirecek takımlar direkt olarak Süper Lig'e yükselecek. 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı sırada yer alan takımlar play-off oynayacak. Play-off'u kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.