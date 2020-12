Yaprak dökümü: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 39 takımdan 15'i teknik direktör değiştirdi

2020-2021 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan 39 ekipten 15'i teknik direktör değişikliğine gitti. Süper Lig'de teknik direktör değişimine giden takım sayısı 10. hafta sonunda 8'e ulaştı.

8 takım değişikliğe gitti

Bu sezon 21 ekiple devam edilen ligde şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör değişimine gitti.

Sadece 1 maç görev yaptı

Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın yerine Ersun Yanal, Trabzonspor'da Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı, Hes Kablo Kayserispor'da Bayram Bektaş'ın yerine Samet Aybaba ile anlaşıldı. Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak'ın ardından göreve gelen İrfan Buz, 1 maçın ardından yerini Fuat Çapa'ya bıraktı. Gençlerbirliği'nde Mert Nobre'nin yerine Mustafa Kaplan getirildi. MKE Ankaragücü Fuat Çapa, Yukatel Denizlispor Robert Prosinecki ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor da Mehmet Özdilek'le yollarını ayırdı.

Süper Lig'de yaprak dökümü: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında Erzurumspor Yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi.Yapan toplantı sonrasında Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. 54 yaşındaki hocayla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan Erzurumspor; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 9 puan toplayan Erzurumspor, 17. sırada yer alıyor.Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile 13 Mart 2020 tarihinde 1. Lig'deyken anlaşmış ve Süper Lig'e çıkmışlardı.

TFF 1. Lig'de 7 takım teknik heyette değişiklik yaptı

TFF 1. Lig'de ise 11. haftanın ardından teknik heyetlerinde değişikliğe giden takım sayısı 7'ye yükseldi. Ligde Adanaspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve son olarak Aydeniz Et Balıkesirspor teknik direktörlerini değiştirdi.

Adanaspor'un Fatih Akyel'le yollarını ayırdığı TFF 1. Lig'de, Eskişehirspor'da Mustafa Özer, Ankaraspor'da Ali Güneş ve İsmet Taşdemir, Beypiliç Boluspor'da Ahmet Taşyürek, Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar, Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt ve son olarak Aydeniz Et Balıkesirspor'da da Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumunu eşi açıkladı: Daha iyiye gidiyor Yoğun bakımda olan ünlü teknik adam Yılmaz Vural’ın eşi Seda Vural, “Şu an görüştüm yoğun bakımdaki doktorlarla. Durumunun biraz daha iyiye gittiğini düşünüyorlar ama bu bir süreç. Bebek adımları ile yavaş yavaş gidecek bir süreç. Bunu hep beraber bekleyeceğiz ve bol bol dua edeceğiz” diye konuştu."Daha önce hiç Covid olmadı"Yılmaz Vural’ın daha önce de Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve ardından negatife döndüğünü ifade eden Seda Vural, “Haziran gibi 'Covid' dendi. Akhisarspor’u çalıştırıyordu, maçlardan 2 gün önce test yapılıyor biliyorsunuz. O dönemde ilk testi pozitif çıktı. Daha sonra Yılmaz hiçbir şekilde Covid olmadı. Hiçbir belirtisi yoktu, tomografisi tertemizdi. Üstüne 2 kere daha test yapıldı, onlar da negatif çıktı. 1 ay geçti, antikor yapıldı, o da negatif çıktı. Yılmaz inanın o dönemde C vitamini bile kullanmadı. Yani Yılmaz daha önce hiç Covid olmadı” şeklinde konuştu."Cumhurbaşkanımız her gün rapor istiyor"Herkese çok teşekkür eden Seda Vural, “Allah razı olsun herkesten. Bütün Türkiye, bütün dünya, herkes çok yardımcı oldu. Her gün dua ettiler, çok ilgilendiler. Bol bol dua etsinler, inşallah Yılmaz aramıza, sevdiklerine, ailesine kavuşacak. Spor Bakanımız geldi Mehmet Bey, Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanımızın yardımcısı doktorlar Sayın Burak Bey her gün arıyor. Cumhurbaşkanımız her gün başhekim Çağlar Bey’den rapor istiyor. Onunla ilgili bütün devlet büyüklerimiz, herkes çok çok yakından ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.Bülent Uygun: Yılmaz hoca şu an uyutuluyorİlk günden bu yana Vural ailesinin yanında olan teknik direktör Bülent Uygun ise yaptığı açıklamada, “Duayenimiz, ağabeyimiz, manevi babamız. Tüm Türkiye’nin, dünyanın en çok sevilen insanlarından biri. Onun güler yüzüne inşallah Allah nasip edecek ve sağlığına kavuşacak. Şu an entübe bir şekilde uyutuluyor. Onun sağlığına kavuşması için dualara ihtiyacımız var. Doktorlarımız gerekli tüm çalışmaları yapıyorlar. Oksijeni de daha az vermeye başladılar. Bu da iyiye doğru gittiğinin bir göstergesi. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren gelişme