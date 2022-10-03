Spor 136 gündür kazanamayan Sivassporda taraftar tepkili
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136 gündür kazanamayan Sivasspor'da taraftar tepkili

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Hatayspor’a 2-1 mağlup olan Sivasspor, tam 136 gündür galibiyete hasret. Maçtan sonra ise Sivas tribünleri, yönetimi istifaya çağırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
136 gündür kazanamayan Sivassporda taraftar yönetimi istifaya çağırdı!
Süper Lig'de Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da bazı taraftarlar Başkan Mecnun Otyakmaz'a tepki gösterdi.

Sivasspor, Süper Lig’in 8. haftasında kendi sahasında 10 kişi Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar bu mağlubiyetle birlikte yaklaşık dört buçuk aydır kazanamıyor.

Sivas temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun son haftasında oynanan Kayserispor maçında 2-1’lik skorla almıştı.

Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4’ünü kaybederken, 4’ünden de beraberlikle ayrıldı. Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Sivasspor’un son 8 maçta aldığı skorlar şöyle;

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
Adana Demirspor-Sivasspor: 3-0
Sivasspor-Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Sivasspor: 3-1
Sivasspor-Fatih Karagümrük: 0-0
Sivasspor-İstanbulspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Sivasspor: 2-1
Sivasspor-Hatayspor: 1-2

Yönetime istifa çağrısı

Sivasspor tribünleri maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetimini hedef aldı. Sivassporlu oyuncular sahadan ayrılmadan önce taraftarlar, bağırarak futbolcularına tepki gösterdi.

Daha sonra Sivasspor taraftarı yönetimi istifaya davet edip, “Yönetim istifa, sahipsiz Sivas’ın sahipleriyiz” diye uzun süre bağırdı. Locada maçı izleyen Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, bu bölümün önündeki tribünde maçı izleyen taraftarların yanına giderek bir süre konuştu.

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