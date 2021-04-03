Spor 1959 öncesi için sürpriz çıkış "Biz de şampiyon olduk"
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1959 öncesi için sürpriz çıkış: "Biz de şampiyon olduk"

Samsun Süper Amatör Küme'de mücadele eden Bafraspor Kulübü, 1937 yılında Türkiye şampiyonu olduklarını gösteren belgelerle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

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1959 öncesi için sürpriz çıkış: Biz de şampiyon olduk
Bafraspor'un 1937'deki kadrosu

Futbolda Fenerbahçe'nin başlattığı "1959 yılı öncesi şampiyonlukları sayılsın" tartışmaları sürerken Bafraspor'dan konuya ilişkin sürpriz bir çıkış geldi.

Akşam'a konuşan Bafraspor Kulübü yetkilileri, 1937 yılında Türkiye şampiyonu olduklarına dair bilgi ve belgeleri paylaştı. Kulübün arşivinde o döneme ilişkin şampiyonluk fotoğrafları ve gazete kupürlerinin bulunduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan kayıtların da incelenmesi için talepte bulunacakları ifade edildi.

"Hakkımızın teslim edilmesini bekliyoruz"


Bafraspor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız geçtiğimiz günlerde, "Biz de 1937 yılında Türkiye birinciliğini kazanan Bafraspor olarak şampiyonluğumuzu istiyoruz. Eğer Fenerbahçe'ye ve diğer talep eden kulüplere bu paye verilecekse, bizim hakkımızın da teslim edilmesini bekliyoruz. Bafraspor olarak tarihimizdeki bu başarıyı gösteren belgeler var. Gerekirse elimizdeki bütün bilgi ve belgelerle TFF'ye müracaatımızı yaparız" açıklamasında bulunmuştu.

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