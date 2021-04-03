1959 öncesi için sürpriz çıkış: "Biz de şampiyon olduk"

Futbolda Fenerbahçe'nin başlattığı "1959 yılı öncesi şampiyonlukları sayılsın" tartışmaları sürerken Bafraspor'dan konuya ilişkin sürpriz bir çıkış geldi.

Akşam'a konuşan Bafraspor Kulübü yetkilileri, 1937 yılında Türkiye şampiyonu olduklarına dair bilgi ve belgeleri paylaştı. Kulübün arşivinde o döneme ilişkin şampiyonluk fotoğrafları ve gazete kupürlerinin bulunduğu bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan kayıtların da incelenmesi için talepte bulunacakları ifade edildi.

"Hakkımızın teslim edilmesini bekliyoruz"





Bafraspor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız geçtiğimiz günlerde, "Biz de 1937 yılında Türkiye birinciliğini kazanan Bafraspor olarak şampiyonluğumuzu istiyoruz. Eğer Fenerbahçe'ye ve diğer talep eden kulüplere bu paye verilecekse, bizim hakkımızın da teslim edilmesini bekliyoruz. Bafraspor olarak tarihimizdeki bu başarıyı gösteren belgeler var. Gerekirse elimizdeki bütün bilgi ve belgelerle TFF'ye müracaatımızı yaparız" açıklamasında bulunmuştu.

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1937'de Türkiye birincisi olan Bafraspor Başkanı Fatih Yıldız: "Elimizde Bafraspor'un Türkiye birincisi olduğuna dair bilgi ve belgeler var. Şampiyonluğumuzun verilmesi TFF'ye müracaatımızı yaptık."



Bafraspor bugün Samsun Süper Amatör Küme'de mücadele ediyor. pic.twitter.com/fxtvnnpI3T — Futbol Anadolu (@FutbolAnadolu) April 3, 2021

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