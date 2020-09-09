Süper Lig 202-2021 fikstürü

Bu sezon ilk defa 21 takımla oynanacak Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor.

11 Eylül'de start alacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar başlayacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

Süper Lig'de 1. hafta fikstürü

11 Eylül Cuma

(20.00) Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

(17.00) Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor

(17.00) Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor

(20.00) Göztepe-Yukatel Denizlispor

(20.00) Galatasaray-Gaziantep FK

13 Eylül Pazar

(17.00) MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

(17.00) Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa

(20.00) Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

(20.00) Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

14 Eylül Pazartesi

(20.00) Hatayspor-Medipol Başakşehir

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürünün tamamını görmek için tıklayın