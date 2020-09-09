SÜPER LİG

1.Hafta Süper Lig Maçları: 2020-20201 Sezonu Fikstür Tablosu

Süper Lig 202-2021 fikstürü

Türk futbolseverlerin merakla beklediği Süper Lig'de yeni sezon bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki ilk hafta maçlarında hangi takımlar birbirleriyle oynayacak. Süper Lig 2020-2021 sezonu 1. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'in 63. sezonu start alıyor.

Süper Lig'in 63. sezonu start alıyor.

Bu sezon ilk defa 21 takımla oynanacak Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor.

11 Eylül'de start alacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar başlayacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

Süper Lig'de 1. hafta fikstürü

  • 11 Eylül Cuma
  • (20.00) Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
  • (17.00) Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor
  • (17.00) Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor
  • (20.00) Göztepe-Yukatel Denizlispor
  • (20.00) Galatasaray-Gaziantep FK
  • 13 Eylül Pazar
  • (17.00) MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  • (17.00) Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
  • (20.00) Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
  • (20.00) Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
  • 14 Eylül Pazartesi
  • (20.00) Hatayspor-Medipol Başakşehir

Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürünün tamamını görmek için tıklayın

Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu
Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin 1. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:11 Eylül Cuma20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler12 Eylül Cumartesi17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek13 Eylül Pazar17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol14 Eylül Pazartesi20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete KalkavanTürk futbolunda beklenmeyen istifa: Başkanlığı bırakma kararı aldıGaleri: Süper Lig'de tüm sezonların lideri belli oldu: İşte 62 yıllık puan cetveli


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