Spor 2 Ligin en pahalısı olmuştu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
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2. Lig'in en pahalısı olmuştu, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Alanyaspor Kulübü, Eyüpspor'un genç santrforu Eren Can Yardımcı'yı zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlıyor.

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Haber Merkezi Diğer
2. Ligin en pahalısı olmuştu, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Bu sezon Eyüpspor formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı ile anlaştığı bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre; Alanyaspor, 19 yaşındaki futbolcuyla zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte yarım dönemi kiralık, 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Turuncu-yeşilli ekip, Erencan Yardımcı'nın transferi için Eyüpspor'a Ahmet İldiz'i gönderecek.

Değerini üçe katladı

4,2 milyon TL'ye Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'nın zorunlu satın alma opsiyonu 15 milyon TL olarak açıklandı. Genç oyuncu, resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak.

2. Lig'in en pahalısı olmuştu

Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu olmuştu.

Erencan Yardımcı Süper Lig yolunda: "10 katına satabiliriz"
SPOR
Erencan Yardımcı Süper Lig yolunda: "10 katına satabiliriz"

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Erencan Yardımcı (@erencanyardimci)'in paylaştığı bir gönderi

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