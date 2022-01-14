2. Lig'in en pahalısı olmuştu, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un TFF 1. Lig takımlarından Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı ile anlaştığı bildirildi.
Ajansspor'un haberine göre; Alanyaspor, 19 yaşındaki futbolcuyla zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte yarım dönemi kiralık, 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Turuncu-yeşilli ekip, Erencan Yardımcı'nın transferi için Eyüpspor'a Ahmet İldiz'i gönderecek.
Değerini üçe katladı
4,2 milyon TL'ye Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'nın zorunlu satın alma opsiyonu 15 milyon TL olarak açıklandı. Genç oyuncu, resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak.
2. Lig'in en pahalısı olmuştu
Eyüpspor, geçen sezon Galatasaray forması giyen genç oyuncu Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon TL karşılığında renklerine bağlamıştı. Bu transfer ile Erencan, 2. Lig'in en pahalı futbolcusu olmuştu.