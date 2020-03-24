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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021 yılına ertelendi

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bu şartlar altında düzenlenemeyeceğini ve IOC Başkanı Thamas Bach ile oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları, 2021 yılına ertelendi.

Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları, 2021 yılına ertelendi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın korona virüs salgını nedeniyle 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidi spor müsabakalarına sekte vurmaya devam ediyor. Dünya geneline birçok spor organizasyonu iptal edilirken, IOC de yaptığı yazılı açıklama ile 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 2021 yazını geçmeyecek şekilde ertelendiğini açıkladı. IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla 2021’de düzenlenmesine karar verdi.


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

  • "IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun yaptığı görüşmede anlaşmasını takiben IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verdi."

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