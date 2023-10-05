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Spor

2030 Dünya Kupası'na 3 ülke ev sahipliği yapacak

FIFA, 2030 Dünya Kupası ev sahipliği için yapılan tek başvuru sonucunda Portekiz, İspanya ve Fas'ın ortak adaylığını onayladı.

10:52 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Üç ülke ev sahipliği yapacak.

Üç ülke ev sahipliği yapacak.

2030 Dünya Kupası'na Portekiz, İspanya ve Fas ev sahipliği yapacak.


FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre FIFA Konseyi, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 3 ülke tarafından tek başvuru olduğunu açıkladı.


Açıklamada Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortak teklifinin oybirliğiyle onaylandığı bildirildi.


FIFA Kongresi'nin, organizasyon için yapılan tek ve ortak teklifle ilgili kararı gelecek yıl içinde vereceği ifade edildi.


Açıklamada, "İlk FIFA Dünya Kupası'nın tarihsel bağlamını dikkate alan FIFA Konseyi, 2030'da ilk FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Uruguay'ın başkenti Montevideo'da benzersiz bir yüzüncü yıl kutlama törenine ev sahipliği yapmayı oybirliğiyle kabul etti." bilgisi verildi.


Öte yandan, 2030 Dünya Kupası'nda Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da birer maç olmak üzere toplamda üç Dünya Kupası maçı oynanacağı açıklandı.





#2030 Dünya Kupası
#Portekiz
#İspanya
#Fas
#Ev sahibi
#ortak aday
39 dakika önce
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