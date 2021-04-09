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​22 puan şampiyonluk için Beşiktaş’a yeter​

22 puan şampiyonluk için Beşiktaş’a yeter

Alanyaspor karşısında alınan galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştıran ve puanını 67 yapan Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması halinde, rakiplerinin topladığı puana bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​22 puan şampiyonluk için Beşiktaş’a yeter​
31 maçta topladığı 67 puanla rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş’ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın da 6 puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin bitimine 9 maç kala şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Fenerbahçe karşısında alınan beraberlik ve ardından da Kasımpaşa deplasmanından puansız dönülmesinin ardından ligin en güçlü ekiplerinden Alanyaspor karşısında net bir galibiyet alınması, camiada yüzleri güldürdü. Her maç sonrasında futbolcuların özverili şekilde sahaya çıkma isteğini vurgulayan Sergen Yalçın da, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularına gösterdikleri performanstan ötürü teşekkür etti.

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ŞAMPİYONLUK İÇİN 22 PUAN

  • 31 maçta topladığı 67 puanla rakiplerini geride bırakmayı başaran Beşiktaş’ta şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Siyah-beyazlılar, kalan 9 maçta hanesine 22 puan yazdırması durumunda rakiplerinin maçlarına bakmadan ligi şampiyon olarak tamamlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, sarı-lacivertli ekibin ligdeki bütün maçlarını kazanması durumunda dahi, ikili averajda rakibinden üstün olduğu için, puan eşitliğiyle şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaracak.

Atiba Hutchinson rekora gidiyor

Cenk Tosun’a yaptığı asistle, bu sezon 8. asistine imza atarak kariyerinde en fazla asist yaptığı sezonu yaşayan Atiba, aynı zamanda kaydettiği 4 golle, 12 gole direkt katkı sağladı. Alanyaspor karşısında yaptığı 3 asistle, bu sezon bir maçta en fazla asist oyuncu olan Atiba, geçtiğimiz sezonki performansını da yakaladı. Geçen sezon 6 gol ve 6 asistle 12 gole etki eden Kanadalı, bu sezon 1 gol katkısı daha yaparsa, kariyer rekorunu kıracak.

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