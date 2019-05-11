SÜPER LİG

22. şampiyonluk yolunda kritik viraj

Süper Lig’de geçen hafta derbide Beşiktaş’ı mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan Galatasaray, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor’u yenerek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. Cimbom’a 22. şampiyonluk için Rizespor ve Başakşehir galibiyetleri yetiyor.

İhsan Rasih Bayhan Yeni Şafak
Galatasaray, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Galatasaray, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Süper Lig’de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. Rizespor ise ikinci yarıdaki çıkışını sürdürüp ligi 5. sırada bitirebilmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım Çaykur rize ve Başakşehir maçlarını kazanması halinde ligin bitimine 1 hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan edecek.

İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, Süper Lig’deki son 17 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Galatasaray’da Belhanda sarı kart cezası, Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

  • Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Süper Lig’de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi. Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi.

Tarih yazmak istiyoruz
Tarih yazmak istiyoruz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda tarih yazmak istediklerini söyledi. Federasyonun İstanbul’da bir otelde düzenlediği geleneksel iftar yemeğine Başkan Musa Aydın, yönetim kurulu üyeleri ile güreş camiasının önde gelen isimleri katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Başkan Musa Aydın, hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirterek, “Bu sene yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası bizim için çok önemli. Burada ilk 6’ya girecek sporcularımız olimpiyat için kota alacak. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda tarih yazmak istiyoruz. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçmişte olduğu gibi 2020 Olimpiyatları’nda da kesinlikle başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu ramazan ayının bizlere olimpiyatlar öncesi şans getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Musa Aydın, göreve geldikleri günden itibaren Avrupa’da başarılı sonuçlara imza attıklarını aktararak, “2015 yılından sonra Avrupa şampiyonalarında İstiklal Marşımız’ı okuttuk. Avrupa’ya İstiklal Marşımız’ı ezberlettik. Tüm bu başarılara imza atan sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bu sene 16 madalya kazanarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir başarıya imza attık” şeklinde görüş belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sporun içinden geldiğini ifade eden Aydın, “Bizim sporcularımız şampiyon olduklarında daha terleri soğumadan arayıp tebrik ediyorlar. Bu durum sporcularımızı çok motive ediyor. Bundan dolayı ülke olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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