22. şampiyonluk yolunda kritik viraj

Süper Lig’de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan sarı-kırmızılılar, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. Rizespor ise ikinci yarıdaki çıkışını sürdürüp ligi 5. sırada bitirebilmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım Çaykur rize ve Başakşehir maçlarını kazanması halinde ligin bitimine 1 hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan edecek.

İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, Süper Lig’deki son 17 maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Galatasaray’da Belhanda sarı kart cezası, Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon deplasmanlardaki maçlarda inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Süper Lig’de iç sahada 35 maçla kendisinin en uzun yenilmezlik rekorunu tekrarlayan sarı-kırmızılı ekip, dış sahada ise istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Bu sezon sahasında 12 galibiyet, 4 beraberlikle 40 puan toplayan Galatasaray, deplasmanda ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan elde edebildi. Ligde bu sezon tüm yenilgilerini deplasmanda yaşayan Galatasaray, ayrıca son 8 dış saha maçını kaybetmedi.