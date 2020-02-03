24 sezonun en golcü Trabzonspor'u

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, bir maç eksikle geride kalan 20. haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 43 gole karşılık ise kalesindeki 20 gole engel olamadı. Söz konusu haftalar itibarıyla 38 puan toplayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezona 5 puan fark atarken, son 9 sezonun ise en iyi puanını topladı.

Bordo-mavililer 2010-11 sezonunda oynadığı 20 maçta 44 puan toplamıştı.

Son 24 sezonun en golcü takımı

Trabzonspor, 20'nci haftalar itibarıyla son 24 sezonun en gollü dönemini yaşıyor. Bordo-mavililer Süper Lig'e bir maç eksikle devam ederken oynadığı 19 maçta rakip kalelere 43 gol gönderirken, 1995-96 sezonunda 20 maçta rakip filelere 48 gol göndermişti. Söz konusu dönemin ardından Karadeniz ekibi bu sezon oynadığı maçlarda attığı 43 golle son 24 sezonun en gollü dönemini yaşarken, maç başına ise 2.3 gol ortalamasıyla oynadı.

Seriye devam

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, art arda 4. maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Ligin 16. haftasında Yukatel Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavililer, son olarak sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

📌 Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe ağlarını havalandırarak gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürdü.



🏟 19 Maç

⚽ 16 Gol

🅰 4 Asist pic.twitter.com/UD3b8F8r0B — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Şubat 2020

Sörloth durdurulamıyor

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenen Trabzonspor'da, Alexander Sörloth attığı gollerle takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin euroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, bir maçı eksik bulunan bordo-mavili takımın 19 maçının tamamında forma giyerek bin 691 dakika görev yaptı.

Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 13'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kaydettiği 16 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.