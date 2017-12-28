25 milyon euro veren Cenk ve Tosic'i alır

İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'dan sonra Sırp stoper Dusko Tosic'e de talip oldu. Bir hafta önce siyah-beyazlılar ile temasa geçen Everton yetkilileri İstanbul'a geldi. Beşiktaş ile bonservis bedeli pazarlığına devam eden Everton, Cenk Tosun transferini 20 milyon Euro seviyesinde tamamlamayı planlıyor. Cenk ile görüşen başkan Fikret Orman, durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın teklifine sıcak yaklaşmayan Cenk, Everton transferine ise olumlu baktığını Başkan Orman’a iletti. İngiliz ekibi, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacak. 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanan Everton, Cenk’e yıllık 4 milyon Euro ücret önerecek. Anlaşmanın sağlanması halinde İngiltere’ye gidecek olan Cenk, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

TOSİC DE LİSTEDE

Cenk Tosun'un yanı sıra siya-beyazlıların Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'i de isteyen Everton, bu konuda da Fikret Orman'la görüş alış verişinde bulundu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, 2 oyuncu için İngilizler'e 25 milyon Euro'luk bir paket fiyat sundu. Hırvat stoper Domagoj Vida'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Tosic için gelen teklifi de değerlendirmek istiyor. 32 yaşındaki stoper de İngiltere ligine gitmeye sıcak bakıyor. Everton'ın bu 2 transfer konusundaki son kararını bu hafta içinde verip, 2 futbolcuyu devre arası kampına yetiştirmek istediği öğrenildi. İki taraf arasında pazarlıklar sürerken, Fikret Orman'ın 25 milyon Euro'luk talebinde indirime gitmeyi düşünmediği öğrenildi. Beşiktaş'a 2015-2016 sezonunun başında bedelsiz olarak gelen Dusko Tosic, istikrarlı görüntüsü ve saha içerisindeki hırsıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 22 maçta forma giyen deneyimli stoper, takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Vida'dan B.Münih iddiası

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Bayern Münih maçı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların transferini önceki gün açıkladığı Hırvat stoper, Alman temsilcisiyle yapılacak maçta sahada olmak istediğini belirterek, "Kağıt üzerinde Bayern Münih favori olarak gözükebilir. Ancak futbol her sonuca açık bir oyun. Ben başabaş mücadele edeceğimizi ve turu geçeceğimizi düşünüyorum. O maçta ben de sahada olarak takıma katkı yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki stoper, önceki takımı Dinamo Kiev'in, Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda etmesi dolayısıyla, Beşiktaş formasıyla Devler Ligi maçlarına çıkabilecek. Vida'nın 4 Ocak'ta Antalya'da başlayacak kampa katılması bekleniyor.

Demba Ba'nın imzasına onay çıktı

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık raporlarını beklediği Senegalli golcü Demba Ba ile imza aşamasına geldi. 2014-2015 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen, daha sonra 13 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Çin'e satılan Demba Ba, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş forması giyen Senegalli golcü, Çin kulübüyle olan bonservis problemini çözmüş durumda. Cenk Tosun'u satması gündemde olan Beşiktaş, Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katmak istiyor. 32 yaşındaki golcünün sakatlığıyla ilgili raporları bekleyen siyah-beyazlılar, raporların temiz çıkması ile anlaşma konusunda son aşamaya geldi. Başkan Fikret Orman'ın Demba Ba ile görüştüğü ve imzaların her an atılabileceği öğrenildi.