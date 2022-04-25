Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor 3 Lig maçına yoğun ilgi Bilet kalmayınca çatıya çıktılar
FUTBOL FUTBOL

3. Lig maçına yoğun ilgi: Bilet kalmayınca çatıya çıktılar

Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor maçına bordo-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken, taraftarlar çatıların üzerine çıkarak karşılaşmayı izledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
3. Lig maçına yoğun ilgi: Bilet kalmayınca çatıya çıktılar
Maçı izlemek için stadyum yanındaki binanın çatısına çıktılar.

Kendi saha ve seyircisi önünde Arnavutköy Belediyespor’u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım atan Elazığspor’a taraftarlarından büyük destek geldi.

2 bin 130 bilet satışının yapıldığı müsabakayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Misafir takım tribünleri dahil tüm koltukların tamamen dolduğu maçı stadyumda takip edemeyen taraftarlar, civardaki inşaatların balkonlarına, çatılarına çıktı.

Müsabakada 165 resmi, 26 özel güvenlik olmak üzere toplam 191 güvenlik görevlisi görev yaptı.


Boluspor'un küme düşme endişesi
SPOR
Boluspor'un küme düşme endişesi

ATOM 40 göreve hazır

ATOM 40 göreve hazır

Türk piyadesinin ateş gücü olacak.
Doğan bebeği geri ittiler

Doğan bebeği geri ittiler

'1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı.'
Bursada uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti

​Yerleşim bölgesine düşen uçak alev aldı.

İstanbul'da yeniden görülmeye başlandı.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen ot yok satıyor.

​Yetkililer anında harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.