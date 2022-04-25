3. Lig maçına yoğun ilgi: Bilet kalmayınca çatıya çıktılar

Maçı izlemek için stadyum yanındaki binanın çatısına çıktılar.

Kendi saha ve seyircisi önünde Arnavutköy Belediyespor’u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda büyük bir adım atan Elazığspor’a taraftarlarından büyük destek geldi.

2 bin 130 bilet satışının yapıldığı müsabakayı tribünden takip etmek isteyen taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Misafir takım tribünleri dahil tüm koltukların tamamen dolduğu maçı stadyumda takip edemeyen taraftarlar, civardaki inşaatların balkonlarına, çatılarına çıktı.

Müsabakada 165 resmi, 26 özel güvenlik olmak üzere toplam 191 güvenlik görevlisi görev yaptı.



